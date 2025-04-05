А бело-голубые играют весьма неровно.В нынешнем туре РПЛ состоится сразу несколько крутых встреч. Это, конечно, и «Локомотив» против «Зенита», и московское дерби ЦСКА — «Динамо», да еще и «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».