А бело-голубые играют весьма неровно.В нынешнем туре РПЛ состоится сразу несколько крутых встреч. Это, конечно, и «Локомотив» против «Зенита», и московское дерби ЦСКА — «Динамо», да еще и «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».
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