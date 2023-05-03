В Энгельсе в результате взрыва бытового газа пострадали два человека

В Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа с последующим возгоранием в многоэтажном жилом доме, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
В Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа с последующим возгоранием в многоэтажном жилом доме, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
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