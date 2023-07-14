Ложечки нашлись

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Комментарии
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Игорь Василевский
Квакаешь ты. Без разбора и осмысления. По хамски.
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8 час.
Игорь Василевский
Не интересен.
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8 час.
Елена Киршанская
по-хамски? А ты как хотел? Гражданская вежливой не бывает. Вагнера уже предупредили. генерал Попов тоже. Вот и я напоминаю как в 1917 году  солдаты российской империи воткнули штыки в землю, перестреляли комиссаров временного правительства и ушли с фронта  домой. на выносливость русского солдата надо право иметь.. Сопряженное с обязанностями.
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8 час.

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