Ложечки нашлись

Елена Киршанская

по-хамски? А ты как хотел? Гражданская вежливой не бывает. Вагнера уже предупредили. генерал Попов тоже. Вот и я напоминаю как в 1917 году солдаты российской империи воткнули штыки в землю, перестреляли комиссаров временного правительства и ушли с фронта домой. на выносливость русского солдата надо право иметь.. Сопряженное с обязанностями.