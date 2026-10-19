Нет, это не восстание мигрантов.И даже не выход мигрантских банд для грабежа сытой Европы, как думают некоторые.
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Во Франции уже дано нет французов, одни арабы да нигеры
да хрень всё это - какие там "классовые"? Европа давно спокойно сидит на понятиях богатства и бедности, как на чём-то само-собой разумеющемся. Францию наказывают за подпрыгивания Макрона конкретно. мальчик, поставленный глобальным баблом "на районе", вдруг решил, что он вождь не тока д'Артаньянов всея Франции, но замахнулся, понимаешь, на саму Европу... замена дурачка уже в пути, см. "неожиданно" всплывающую фигуру Глюксмана. надо задавать риторический вопрос, - а как это? или, конкретно, откуда "дровишки"?.. снимут мелкого наполеончика, поставят Глюксмана, и всё вернётся на круги своя. нет там никакой революции, как нет и её движущей силы. вся свора бездельников собрана конкретным баблом для конкретной цели. не более того. да и не впервой, - наполеончика уже предупреждали...
хотелки почти никогда не превращаются в реалки....нет во Франции серьёзных предпосылок для таких изменений...побузят,попрыгают,как хохлы на майдане,самых буйных пересажают и опять станет тихо....посмотрите хронику протестов во Франции С 1968го(ИИ вам в руки) и увидите не изменилось почти ничего...