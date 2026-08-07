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Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»

Генеральный менеджер « Питтсбурга » Кайл Дубас высказался о подписании нового контракта с форвардом Вилле Койвуненом.

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