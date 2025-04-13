Швыдкой поддержал инициативу о создании театра для современных авторов

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой поддержал идею создания единого театра для современных авторов.
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