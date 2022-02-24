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Британский депутат-лейборист предлагает отобрать у Абрамовича “Челси”, потому что он – русский

Британский депутат-лейборист предлагает отобрать у Абрамовича “Челси”, потому что он – русский

Как сообщает “Спорт.ру”, парламентарий от Лейбористской партии Британии Крис Брайант потребовал от коллег отобрать у Романа Абрамовича футбольный клуб “Челси” и конфисковать его особняк за 152 миллиона фунтов стерлингов, чтобы насолить Москве.

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