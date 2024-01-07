Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС

Лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано 7 января выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, в результате которой погиб заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.
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