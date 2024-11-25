Оборот малых предприятий Казани достиг 578 млрд за полгода

Малый бизнес Казани по итогам полугодия демонстрирует уверенную положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% увеличилось количество хозяйствующих субъектов МСП, на 2,3% – численность занятых в сфере, на 32,3% – количество самозанятых.