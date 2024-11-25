НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

31 подписчик

Оборот малых предприятий Казани достиг 578 млрд за полгода

Оборот малых предприятий Казани достиг 578 млрд за полгода

Малый бизнес Казани по итогам полугодия демонстрирует уверенную положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% увеличилось количество хозяйствующих субъектов МСП, на 2,3% – численность занятых в сфере, на 32,3% – количество самозанятых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх