844 будущие мамы Поморья и НАО получают единое пособие

Единое пособие назначается не только семьям с детьми, но и будущим мамам.Право на единое пособие возникает, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, а собственность соответствует установленным критериям.
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