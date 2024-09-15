В 2038 году выйдет срок, отведенный всем компьютерам мира: “проблема 2000” снова актуальна

В 2038 году может наступить критический момент для компьютерных систем по всему миру. Проблема, которая известна как “Проблема 2038”, возникнет из-за того, что в январе этого года многие устройства столкнутся с ограничением на отсчет времени.
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