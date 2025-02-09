Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В настоящее время от 6 самолётов в направлении примерно ЛДНР, Запорожская область РФ: 2 Су 24 1(?) F-16 2 (?) Су 27 1 (?) МиГ 29 Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В настоящее время от 6 самолётов в направлении примерно ЛДНР, Запорожская область РФ: 2 Су 24 1(?) F-16 2 (?) Су 27 1 (?) МиГ 29 Донецкая группа новостей.
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