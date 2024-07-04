Тимофеев перешёл из «Ахмата» в «Локомотив»

Команда и опорный полузащитник заключили договор по схеме 1+1.фото: t.me/fclokomotiv--> Чемпион России в составе «Спартака» Артём Тимофеев стал игроком московского «Локомотива», сообщает 4 июля пресс‑служба клуба.
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