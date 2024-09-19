Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Востоковед перечислил варианты ответа «Хезболлы» Израилю

Востоковед перечислил варианты ответа «Хезболлы» Израилю

Возможности ответа военизированной ливанской организации «Хезболла» на предполагаемую кибератаку Израиля зависит от того ущерба, который она понесла в последние дни, но в любом случае вариантов у ней не так много.

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