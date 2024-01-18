Более 150 морпехов ВСУ отправились в СИЗО за отказ форсировать Днепр

РИАМО - 18 янв. Украинские власти арестовали больше 150 морпехов ВСУ в Херсоне, которые отказались переплывать на левый берег Днепра, рассказала жена одного из арестованных украинских военных в беседе с РИА Новости.
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