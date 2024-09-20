Женщина потеряла 2,5 миллиона рублей из-за заказного письма

Фото: coindesk.com В живописном селе Сохондо, затерянном среди бескрайних просторов Забайкалья, 33-летняя местная жительница столкнулась с изощренной схемой мошенничества, которая в одночасье лишила ее накоплений в размере 2,5 миллиона рублей.
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