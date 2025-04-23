Член ОП РФ Пожигайло: с правами ребенка мы явно переборщили

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, а также защите семьи и традиционных ценностей, Павел Пожигайло, отметил важность повышения статуса учителей и пересмотра системы оценки поведения учащихся, сообщает газета «Взгляд».
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