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На японский город Атами обрушился сель — 2 погибли, 20 пропали (Видео)

На японский город Атами обрушился сель — 2 погибли, 20 пропали (Видео)

Сотни спасателей роют завалы, пытаясь добраться до любого, кто может оказаться в ловушке. Накануне утром оползень снес дома и машины в курортном городе Атами близ Токио, Япония.

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