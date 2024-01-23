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В Госдуме отреагировали на уничтожение бульдозером гумпомощи бойцам СВО

В Госдуме отреагировали на уничтожение бульдозером гумпомощи бойцам СВО

Депутат Бессараб призвала наказать виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО Необходимо наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО), заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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