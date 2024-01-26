Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозы по китайскому индексу MSCI

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозы по китайскому индексу MSCI

Аналитики Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы по китайскому индексу MSCI, заявив, что проблемы страны с долгом, демографией и дефляцией являются одними из препятствий на пути дальнейшего роста акций, передает агентство Bloomberg.

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