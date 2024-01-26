Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозы по китайскому индексу MSCI

Аналитики Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы по китайскому индексу MSCI, заявив, что проблемы страны с долгом, демографией и дефляцией являются одними из препятствий на пути дальнейшего роста акций, передает агентство Bloomberg.
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