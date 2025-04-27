Объявлены первые победители Streamfest Awards 2024 на фестивале GAMEДНИ 2025

Объявлены первые победители Streamfest Awards 2024 на фестивале GAMEДНИ 2025Недавно завершившийся фестиваль GAMEДНИ 2025, проходивший в московском “Технограде” на ВДНХ, завершился церемонией награждения Streamfest Awards 2024.
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