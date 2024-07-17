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Парень из Северной Осетии предложил смешивать снотворное с цианистым калием в детских больницах и домах престарелых.

Парень из Северной Осетии предложил смешивать снотворное с цианистым калием в детских больницах и домах престарелых.

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