КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ХОТИТЕ НАРУЛИТЬ КЭША, ПОДТЯГИВАЙТЕСЬ КАБАНЧИКОМ": ЖИТЕЛЬ ВЛАДИКАВКАЗА РЕШИЛ ТРАВИТЬ ДЕТЕЙ ЦИАНИДОМ Парень из Северной Осетии предложил смешивать снотворное с цианистым калием в детских больницах и домах престарелых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии