Горожане смогут наблюдать за обитателями Московского зоопарка с помощью mos.ru

Теперь жители города могут наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры установлены в экспозиционной зоне, что позволяет увидеть как уличные вольеры, так и внутренние помещения павильонов, где животные прячутся от холода.
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