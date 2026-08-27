Nano One развернёт выпуск LFP-катодов для аккумуляторов по всему миру

Канадская технологическая компания Nano One Materials объявила о стратегии масштабирования производства катодных материалов на основе литий-железо-фосфата (LFP) через глобальную лицензионную модель партнёрств.
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