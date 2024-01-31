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Банк ВТБ изменил условия по накопительному счету «ВТБ-счет»

Банк ВТБ изменил условия по накопительному счету «ВТБ-счет».Теперь повышенная савка в первые 3 месяца 16% годовых действует при условии отсутствия у клиента накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял не более 1 000 рублей (ранее за последние 90 дней), а также при наличии в расчетном периоде минимального остатка до 1 000 000 рублей.

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