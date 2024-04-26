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Bloomberg: Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

Bloomberg: Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

Советники Дональда Трампа, кандидата на пост президента Соединенных Штатов, обсуждают возможность введения санкций против стран, которые постепенно отказываются от использования доллара США в своей внешней торговле.

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