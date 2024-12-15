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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дженсон Баттон: «Херта может быть быстр и в «Формуле-1»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года рассказал, что считает Колтона Херту быстрым гонщиком и достаточно талантливым для выступлений в «Формуле-1».

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