ГВ «Север»: маршруты боевиков ВСУ на Курщине усеяны трупами — 1169-й день СВО

Враг не оставляет попыток захвата приграничных районов Курской области. Логистические маршруты противника на тёткинском и глушковском направлениях усеяны уничтоженной техникой и трупами оккупантов, сообщает 8 мая Telegram-канал группировки войск «Север».
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