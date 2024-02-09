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Глава Карелии помог решить резонансное дело с бывшей узницей лагерей

Артур Парфенчиков поручил разобраться в ситуации, которая произошла с петрозаводчанкой; должностные лица, ответственные за социальную работу, получили выговор По поручению Главы Карелии 9 февраля вице-премьер Правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник вручила Людмиле Акуловой ….

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