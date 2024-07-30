Запуск совместного спутника NASA и ISRO по радиолокационной съёмке Земли отложен до февраля 2025 года

Запуск совместного спутника NASA и ISRO (Национальная космическая организация Индии) по радиолокационной съёмке Земли NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) отложен и состоится не ранее февраля 2025 года в связи с работами над антенной космического аппарата и ограничениями условий запуска.