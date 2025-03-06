Расписание работы "двух сессий" на 6 марта

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Ниже приводится расписание работы 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва на 6 марта.
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