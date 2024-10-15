Объявленные учения НАТО опасны: авиация остаётся слабым звеном в нашей ядерной триаде – Васильев. Начавшиеся в Северной Европе учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с отработкой запуска ядерных бомб с самолетов неядерных держав представляют для России большую угрозу.
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