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Аргументы и Факты

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Палата представителей США одобрила резолюцию проекта о санкциях против РФ

Палата представителей США одобрила резолюцию проекта о санкциях против РФ

Палата представителей Конгресса США проголосовала за процедурную резолюцию, касающуюся законопроекта о новых санкциях против России и Ирана, это согласование открывает путь к последующему рассмотрению инициативы.

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