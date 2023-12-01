БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От 5 до 12 покушений: «Агенты Путина» выслеживают Зеленского, но он всегда от «ликвидаторов» уходит

От 5 до 12 покушений: «Агенты Путина» выслеживают Зеленского, но он всегда от «ликвидаторов» уходит

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Комментарии
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ОП
Ольга Поповкина
Ну надо же! Колобок неуловимый какой-то! Но как веревочке не виться_ конец все-равно есть! Политический крах мы уже видим, а там соплеменники сами же же и физическую кончину устроят.
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14 час.
В
Василий
Зеленский как неуловимый ковбой - никто его убить не может и не потому, что он неуловимый - просто этот комик нахрен никому не нужен !!!
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14 час.
Vlad Dirkin
В жидком азоте не морозили?
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12 час.

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