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Аксенов заявил, что над Феодосией была сбита запущенная со стороны Украины ракета

Аксенов заявил, что над Феодосией была сбита запущенная со стороны Украины ракета

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил на своей странице в социальной сети Telegram утром в субботу, 8 апреля, что над Феодосией сегодня была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.

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