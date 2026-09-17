Ударный ночной «улов»: взорван главный дата-центр серверов ВСУ, цеха и склады БПЛА, сухогрузы с оружием

В Киеве и области уничтожены: два цеха по производству беспилотников, на втором также и хранились уже готовые дроны самолетного типа средней и большой дальности полета.
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