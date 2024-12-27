Кайли Дженнер подарила маме эксклюзивную сумку с портретами детей

Модель креативно подошла к выбору подарков на Рождество Фото: соцсети Кайли Дженнер В этом году на Рождество 27-летняя бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер выбрала для своей мамы, Крис Дженнер, по-настоящему уникальный подарок — кастомизированную сумку от бренда Goyard, украшенную портретами всех детей семейства Кардашьян-Дженнер.