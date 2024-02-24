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Калининград и Приднестровье: Названы направления самых болезненных ударов НАТО

Калининград и Приднестровье: Названы направления самых болезненных ударов НАТО

Китайские военные эксперты считают, что НАТО нападёт на Калининград.Конфронтация между Россией и Западом может обостриться до такой степени, что войска НАТО совершат удары по самым неприкрытым Россией местам.

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