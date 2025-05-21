Депутат Рады Дубинский заявил, что Путин опять всех переиграл

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что по результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что российский президент Владимир Путин снова всех переиграл.
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