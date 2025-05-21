Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Рады Дубинский заявил, что Путин опять всех переиграл

Депутат Рады Дубинский заявил, что Путин опять всех переиграл

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что по результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что российский президент Владимир Путин снова всех переиграл.

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