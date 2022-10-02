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«Любимый мой Бориска! Прости и прощай», — почему Пугачева отказалась прийти на похороны Моисеева?

«Любимый мой Бориска! Прости и прощай», — почему Пугачева отказалась прийти на похороны Моисеева?

Алла Борисовна Пугачева долгие годы дружила со своим близким приятелем Борисом Моисеевым. Примадонна очень избирательна в друзьях и за годы большой популярности смогла сформировать только узкий круг близких людей, однако, доверительный и верный.

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