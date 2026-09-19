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Воронежские новости

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Модельную библиотеку №5 открыли в Железнодорожном районе Воронежа

Модельную библиотеку №5 открыли в Железнодорожном районе Воронежа

В пятницу, 18 сентября, в Железнодорожном районе торжественно открыли модельную библиотеку №5, сообщили в управлении культуры Воронежа.

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