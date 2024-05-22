Журова: ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Николая Новичкова с просьбой проверить слова полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова на предмет коррупции.
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