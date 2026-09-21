Миллиардеры уже делят Россию. Мы это не остановим? Михалков задал прямой вопрос. Любые рассуждения и призывы представителей западных стран на тему заботы и морали нужно тщательно пропускать через сито, особенно когда речь идёт о деньгах.
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