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Против Федерации гимнастики Азербайджана и главного тренера сборной ввели санкции из-за насилия над спортсменками

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике, бывшего главного тренера, а также саму федерацию.

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