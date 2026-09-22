Многостадийный ГРП увеличил приток нефти на месторождении ХМАО в четыре раза

Специалисты компании «РН-Юганскнефтегаз» (ключевой добывающий актив Роснефти) провели одновременный многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) на двух соседних самых глубоких и высокотехнологичных горизонтальных скважинах Приразломного месторождения в ХМАО.
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