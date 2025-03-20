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Как правильно соединить медный и алюминиевый провод без негативных последствий

Как правильно соединить медный и алюминиевый провод без негативных последствий

Соединять между собой алюминиевые и медные провода категорически запрещено методом традиционной скрутки по причине того, что подобное технологическое решение приводит к нагреву и последующему разрушению контакта.

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