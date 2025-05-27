Уральские металлурги открыли логистическую площадку рядом с Казанью

Вблизи Казани открылась логистическая площадка Магнитогорского металлургического комбината. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на территории предприятия «Мостопоезд-33» открылась новая площадка по хранению и реализации металлопроката одного из крупнейших производителей металлопродукции в Российской Федерации.