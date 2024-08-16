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Алаудинов: спецназ «Ахмат» захватил в плен азовца в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о захвате военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курской области, среди которых оказался боец из запрещенной в РФ украинской нацистской террористической бригады «Азов» с конфетами Барбарис российского производства в кармане.

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