Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о захвате военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курской области, среди которых оказался боец из запрещенной в РФ украинской нацистской террористической бригады «Азов» с конфетами Барбарис российского производства в кармане.