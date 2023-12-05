Украина как объект

Информационные агентства облетела новость о том, что в украинском парламенте все фракции подписали декларацию, согласно которой в стране отменяются ближайшие президентские и парламентские выборы, из-за того что действует военное положение.
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