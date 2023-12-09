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Финны ещё не поняли, что их обманули: Как США хотят использовать Финляндию против России

Финны ещё не поняли, что их обманули: Как США хотят использовать Финляндию против России

Последние внешнеполитические решения финских властей, связанные с закрытием границ и разрывом отношений с Москвой, свидетельствуют о том, что Хельсинки окончательно утратили независимость в вопросах собственной внешней политики.

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